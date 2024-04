'Država s cenitvijo stavbe na Litijski zavlačuje, zato smo naročili svojo' 24ur.com Zgodbi o nesojeni sodni stavbi na Litijski ni videti konca. Ministrstvo za pravosodje je namreč zavrnilo poziv prodajalca Sebastjana Vežnaverja, naj država dokončno prevzame zgradbo, zato so ključi Litijske še vedno v rokah Vežnaverja, ki je zadolžen tudi za varovanje objekta in plačevanje položnic. Na ministrstvu pravijo, da se bodo ravnali po pogodbenem aneksu in stavbo prevzeli, ko bodo prejel...

