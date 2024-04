Šefic na srečanju s koroškimi župani SiOL.net Državni sekretar in vodja službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic se je danes s sodelavci iz državne tehnične pisarne mudil na delovnih srečanjih s koroškimi župani. Naslovili so konkretne težave, s katerimi se občine soočajo pri pripravi projektov obnove.

