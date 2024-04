Na prekinjeni tekmi Mura - Maribor je zatajila policija! Poročilo pravi, da so policisti ... Ekipa Direktorat za policijo in druge varnostne naloge ministrstva za notranje zadeve je po zahtevi za poročanje policije po nogometni tekmi 18. februarja v Murski Soboti pripravil poročilo. Ugotovili so pomanjkljivosti, ki se nanašajo na nepravilno evidentiranje uporabe prisilnih sredstev, zasege predmetov ter nepravilno vročanje plačilnega naloga.



