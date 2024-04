Nadaljuje se hud boj za naslov prvaka Sportal V 22. krogu državnega rokometnega prvenstva so rokometaši vodilnega Trimo Trebnje s 27:21 premagali Škofljico in ohranili točko prednosti pred Velenjčani, ki so v s 35:28 premagali Slovenj Gradec. Velenjčani imajo na računu tekmo manj.

Sorodno