V Ljubljani zaživel center za popravilo baterij električnih vozil zurnal24.si Število novih in rabljenih elektrificiranih vozil se je v letu 2023 v Sloveniji močno povečalo. Z naraščanjem števila baterijskih vozil se povečuje potreba po popravilu in zamenjavi baterij. V Ljubljani je svoja vrata odprl nov kompetenčni center za baterije osebnih in gospodarskih vozil različnih znamk.

