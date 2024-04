Zaključena preiskava umora moškega, ki je bil umorjen in najden v gozdu Nova24TV Gorenjski policisti so bili v ponedeljek, 8. aprila 2024, nekaj po 15. uri obveščeni o streljanju na območju Policijske postaje Škofja Loka. Na kraj je bilo takoj napotenih več policijskih patrulj, vodniki službenih psov, helikopter slovenske policije in druge reševalne enote. Med izvajanjem policijskih aktivnosti je bil v gozdu najden moški, ki je umrl nasilne smrti. Policisti so kraj zavarov ...

