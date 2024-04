Piše: Moja Dolenjska Na seji Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, ki ji predseduje poslanec Jože Tanko, so v petek, 5. aprila, obravnavali problematiko izgubljenih oziroma ukradenih otrok. Na seji je bila predstavljena tudi pretresljiva pripoved mame, ki sumi, da so ji ukradli prezgodaj rojenega otroka. Jože Tanko je ob tem povedal, da gre za težko temo, o kateri pa je treba ...