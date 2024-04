Rimac bo razvijal baterijske sisteme za BMW Dnevnik Hrvaški proizvajalec sistemov za električne pogone in baterijske sisteme za proizvajalce avtomobilov Rimac Technology bo razvijal in izdeloval sisteme za bavarsko skupino BMW. Kot so ta teden sporočili iz hrvaškega podjetja, gre za njihov največji...

Sorodno

Omenjeni BMW

Hrvaška

Zagreb Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Han

Tanja Fajon

Milan Brglez

Luka Dončić

Janez Janša