Orlek in Matevž Šalehar - Hamo obudili Punco s Šohta 24ur.com Punca s Šohta, skladba legendarnih Orlekov, je danes še vedno aktualna. Prvič je bila objavljena pred skoraj tridesetimi leti, na tretjem, leta 1995 izdanem albumu Adijo knapi. Sedaj ima novo, osveženo podobo, a še vedno močno in aktualno sporočilo – tudi danes se za denar močno gara in trpi, čeprav je cena morda drugačna.

