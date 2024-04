Filmski svet zavit v črnino, izgubili so veliko ime Lokalec.si Umrla je ameriška režiserka Eleanor Coppola, ki je bila več kot 60 let poročena z režiserjem Francisom Fordom Coppolo. V starosti 87 let je umrla v petek v krogu svoje družine v kraju Rutherford na severu Kalifornije, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili svojci. Američanka je bila mati režiserke Sofie Coppola in filmskega ustvarjalca Romana Coppole. Prvi sin Gian Carlo je leta 19 ...

