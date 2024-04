Napad v Sydneyju: “Ljudje so kričali in padali drug čez drugega” N1 Po napadu z nožem v priljubljenem nakupovalnem središču v Sydneyju so za avstralske medije številni očividci opisali grozljivo dogajanje. "Ljudje so bežali, kričali in padali drug čez drugega," je opisal moški. Umrlo je šest ljudi, med ranjenimi je tudi devetmesečni dojenček. "Otrok je imel le manjšo rano, a ženska je imela precej globoke rane. Izgubila je veliko krvi, bila je v paniki," je dejal ...

