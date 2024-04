Neuradno: V drugi krog volitev predsednika SD Milan Brglez in Matjaž Han N1 Prešteti so glasovi prvega kroga glasovanja na 15. volilnem kongresu Socialnih demokratov. Po pričakovanjih bo za končno odločitev, kdo bo prevzel vodenje SD, potreben še drugi krog glasovanja. V drugi krog sta se po neuradnih informacijah N1 uvrstila Matjaž Han in Milan Brglez.

