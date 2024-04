V Kresnicah iztiril vlak, zamude na relaciji med Zidanim Mostom in Ljubljano 24ur.com Na železniški postaji Kresnice v občini Litija je okoli 14.30 iztirila lokomotiva, pri čemer je iztekalo dizelsko gorivo, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Proga je bila uro in pol zaprta, zato po pojasnilih Slovenskih železnic prihaja do zamud na relaciji Zidani Most-Ljubljana in obratno. Železniški promet je sicer že vzpostavljen.

Sorodno









Omenjeni Ljubljana

Slovenske železnice Najbolj brano Osebe dneva Milan Brglez

Matjaž Han

Robert Golob

Tanja Fajon

Janja Garnbret