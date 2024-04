Še dober teden časa za prenos prijav Gorenjski glas Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo stanje prijavljenih kandidatov za vpis v srednješolske programe za prihodnje šolsko leto. Do roka za prijavo, to je do 2. aprila, se je na 26.066 razpisanih prostih mest prijavilo skupaj 22.976...

Sorodno



Najbolj brano Osebe dneva Milan Brglez

Matjaž Han

Tanja Fajon

Robert Golob

Matjaž Nemec