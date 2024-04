Prometni alarm: Zastoji in zamude na primorski avtocesti Dnevnik Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste bo predvidoma do 16. ure zaradi del na štajerski avtocesti promet potekal samo po enem prometnem pasu med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug proti Mariboru.

Sorodno























Omenjeni Kranj

Ljubljana

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Tanja Fajon

Matjaž Han

Milan Brglez

Robert Golob

Janez Janša