Nacionalni inštitut za javno zdravje je ministrstvu za zdravje posredoval predlog, v katerem med drugim predlaga brezplačno cepljenje proti HPV za deklice in dečke do 26. leta starosti. Trenutno so do brezplačnega cepljenja upravičeni fantje, ki obiskujejo 6., 7., in 8. razred osnovne šole ter tisti, ki obiskujejo 1. ali 3. letnik srednje šole.