Dvanajstletni Mei Rabič je vloga zgovorne Ele iz serije Skrito v raju pisana na kožo. Dekletce je pred kamero zelo samozavestno in po pripovedovanju ustvarjalcev serije ni imelo med snemanjem niti kančka treme. K temu je gotovo pripomoglo tudi dejstvo, da to ni njena prva vloga pred kamero. Prvo priložnost je dobila že v zgodnjem otroštvu, ko so nekaj otrok za snemanje izbrali ker v šoli.



