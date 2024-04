Maribor pri Bravu, Olimpija v Domžalah, Celjani še korak bližje naslovu Sportal Prvoligaški klubi so v 31. krog državnega nogometnega prvenstva vstopili v Rogaški Slatini, kjer so v soboto gostovali vodilni Celjani in zmagali z 2:1. Za Rogaško je sicer navijala tudi Olimpija, ki še vztraja v boju za naslov prvaka, a zdaj za Celjem ob tekmi manj zaostaja kar 15 točk. Zmaje ob 20.15 čaka gostovanje v Domžalah, Maribor se bo ob 15. uri mudil pri Bravu, Koper pa ob 17.30 pri Muri...

