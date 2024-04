Ko je ob besedah 'Ko bi me vsaj udaril, da bi imela kaj pokazati' žal prepozno 24ur.com Z obžalovanjem sprejemamo vest, da je v preteklih tednih prišlo do še enega tragičnega primera femicida v Sloveniji. Še enkrat se soočamo z dejstvom, da nasilje v družini ne izbira in da tudi najbolj navidezno "zgledne" družine niso imune pred njegovimi najhujšimi posledicami. Znova beremo, da je šlo za zgledno družino, v kateri ni bilo videti težav. A bojimo se, da težave znova povezujemo zgolj ...

