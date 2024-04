Zakaj želi Dallas zopet izgubiti na zadnji tekmi rednega dela? 24ur.com V dolgem in napornem rednem delu sezone lige NBA je ostal zgolj še zadnji krog. Vanj številna moštva vstopajo z negotovostjo, ki je liga že dolgo ni videla, a eno moštvo ima svojo usodo in usodo številnih drugih klubov v svojih rokah. Dallas Mavericksi bodo že drugo tekmo zapored počitek namenili svojima glavnima zvezdnikoma Kyrieju Irvingu in Luki Dončiću, saj jim je že drugo sezono zapored v in...

