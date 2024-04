Vroč aprilski konec tedna, najbolj se je segrelo na Dolenjskem in v Beli krajini RTV Slovenija Po tem ko so na Arsovi merilni postaji v Osilnici prejšnjo nedeljo izmerili več kot 30 stopinj Celzija, kar je bila najzgodnejša tridesetica, je živo srebro ta konec tedna 30 stopinj Celzija preseglo v več krajih. V Metliki je bilo ob 15. uri 31,3 C.

Sorodno



















Najbolj brano Osebe dneva Tanja Fajon

Matjaž Han

Robert Golob

Milan Brglez

Janja Garnbret