Slovenci z motorkami podžgali Gajserja za nove stopničke Sportal Več tisoč slovenskih ljubiteljev motokrosa je z avtobusi, s kombiji in osebnimi vozili pripotovalo v Pietramurato pri Gardskem jezeru in naredilo VN Trentina za slovensko. Tako so dali še dodaten gas Timu Gajserju in Janu Pancarju. A petkratni svetovni prvak se je po slabšem štartu v drugi vožnji moral zadovoljiti s tretjim mestom. Z dvema odličnima štartoma je še četrtič v sezoni zmagal aktualni ...

Sorodno

Omenjeni Tim Gajser Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Han

Tanja Fajon

Milan Brglez

Tim Gajser

Janja Garnbret