Leverkusen s hat-trickom Wirtza brez poraza do prvega naslova prvaka RTV Slovenija "Looserkusen" in "Neverkusen" sta preteklost. Nogometaši Bayerja iz Leverkusna so v 29. korgu Bundeslige odpravili Werder iz Bremna s 5:0. Že pet krogov pred koncem so potrdili prvi naslov nemškega prvaka.

