Vinales do prve zmagev sezoni Dnevnik Španec Maverick Vinales (na fotografiji) je veliki zmagovalec tretje dirke sezone motociklistov v razredu moto GP v Austinu, potem ko je bil najboljši na sprinterski dirki in v kvalifikacijah. Na zmagovalnem odru sta stala še Španec Pedro Acosta in...

