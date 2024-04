Besede legende na račun Luke Dončića odmevajo, v ligi NBA znani zadnji odgovori Sportal V ligi NBA je konec rednega dela in znani so vsi pari dodatnih kvalifikacij ter nekateri pari končnice, ki se začne 20. aprila. Luka Dončić in soigralci Dallas Mavericks se bodo v prvem krogu končnice pomerili z Los Angeles Clippers. Slovenski košarkarski virtuoz je na dobri poti, da osvoji prestižno lovoriko MVP. Kampanja poteka po vsej ZDA, medtem pa legendarni Allen Iverson izpostavlja, da bi m...

Sorodno

Omenjeni Dallas Mavericks

Luka Dončić

NBA

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Han

Tim Gajser

Janja Garnbret

Milan Brglez

Robert Golob