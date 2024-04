Po prekinjeni tekmi v Vidmu kaže, da Ndicka ni doživel srčnega zastoja RTV Slovenija Tekmo 32. kroga Serie A med Udinesejem in Romo v Vidmu so prekinili v 72. minuti, potem ko se je zaradi bolečin v prsih zgrudil gostujoči nogometaš Evan Ndicka. Po poročanju italijanskih medijev so v bolnišnici izključili možnost srčnega zastoja.

