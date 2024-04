Prednost vodilne Nafte na lestvici se je s sedmih točk stopila na samo eno (pred Beltinčani). Lendavčani so namreč v 25. krogu doma izgubili z Brinjem s 3 : 4, tekma pa je bila milo rečeno nenavadna, saj so gledalci poleg sedmih zadetkov in treh enajstmetrovk videli še tri rdeče kartone in nerazumljive napake v obrambi gostiteljev, ki so si privoščili drugi zaporedni poraz.