Poslanci bodo popoldne na seji odbora DZ za zdravstvo razpravljali o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o pridelavi, predelavi, prometu in uporabi konoplje v medicinske namene. Predlog za razpis referenduma so v DZ vložili poslanci in poslanke poslanske skupine Svoboda. V primeru razpisa posvetovalnega referenduma bi se vprašanje glasilo: “Ali ste za to, da bi bila v Republiki Sloveniji ...