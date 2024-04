Včeraj je prišlo do prometne nesreče v občini Šmarje pri Jelšah. “Ob 09.12 se je na cesti v naselju Belo, občina Šmarje pri Jelšah zgodila prometna nesreča osebnega vozila. Posredovali so gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina ter Šmarje pri Jelšah, ki so zavarovali kraj, izklopili akumulator ter sanirali cesto. Reševalci NMP Šmarje pri Jelšah so eno poškodovano osebo oskrbeli na kraju. Obveščene so bile pristojne službe,” so zapisali pri PGD Steklarna Rogaška Slatina.