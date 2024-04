Gajser: Želel bi dati zmago slovenskim navijačem Sportal "Tu v Arcu je lepo stati na stopničkah, še lepše pa je zmagati," je v smehu po VN Trentina, kjer je osvojil tretje mesto, dejal Tim Gajser. Ni bil namreč povsem zadovoljen. "Ja, tudi stopničke so super, konstantnost. Sploh ko prideš gor in pogledaš navijače spodaj, s trobljami, so vedno zelo glasni. Stopničke tu v Arcu mi veliko pomenijo." Tudi Jorge Prado, Romain Febvre in Jan Pancar so nam povedali nekaj zanimivih stvari.

