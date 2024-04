Novi občinski svetnik v Radencih Anton Belna, z Liste Romana Leljaka Lokalec.si V Radencih so včeraj, 14. aprila, potekale nadomestne volitve za člana občinskega sveta. Med štirimi kandidati je največ, 41,1 odstotka glasov, dobil Anton Belna z liste župana občine Radenci, Romana Leljaka. Volilna udeležba je bila 21,3-odstotna, volilo je 637 volivcev. Poleg Belne so imeli volivci na volilnem listu na izbiro še tri kandidate: Branka Domanjka, Darjana Zorka in Dominka Petka. Dom ...

