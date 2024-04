Včeraj je potekalo srečanje članov in podpornikov Posavske in zasavske regijske koordinacije SDS. Predstavili so se nam tudi kandidati SDS za volitve v Evropski parlament. “Hvala vsem za stiske rok in spodbudne besede. Evropo bomo izboljšali skupaj,” je med drugim na Twitter zapisal Milan Zver. Tako kot sobota kot čudovita in sončna nedelja sta bila dneva, namenjena druženju in pogovorom. Srečanje ...