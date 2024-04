Srečanje PEN tudi o Gazi in Ukrajini: "Že vsa leta se postavljamo na stran žrtev." RTV Slovenija Začenja se 56. mednarodno srečanje pisateljev PEN, ki bo z dogodki na Bledu in v Ljubljani, v ospredje postavljal razprave o vojni v Gazi in Ukrajini ter konfliktih v Afrik. Cilj srečanja pa je vzpostavitev dialoga med različno mislečimi.

