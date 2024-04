Kar na 12 od zadnjih 15 tekem severnoameriške košarkarske lige NBA so imele ekipe možnost izboljšati položaj pred tekmami končnice in dodatnih kvalifikacij za uvrstitev vanjo. Na zahodu so si najboljši položaj zagotovili Oklahoma City Thunder, slovenski as Luka Dončić pa bo z Dallas Mavericks v prvem krogu končnice izzval Los Angeles Clippers.