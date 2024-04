Pet let od ognjenih zubljev, ki so zajeli francoski ponos N1 Pred petimi leti se je med bogoslužjem ob 18.20 sprožil požarni alarm v pariški katedrali Notre-Dame. Verniki so morali zapustiti cerkev, a so se lahko vrnili, saj še ni bilo videti požara. Ob 18.43 se je alarm sprožil ponovno, tedaj pa se je nad katedralo že dvigoval oblak dima. Pet let po požaru se obnova približuje h koncu.

