Iga Swiatek na vrhu, med prvo peterico brez sprememb Sportal Teniške igralke so minuli teden nastopale v pokalu Billie Jean King. Slovenke so proti Slovakinjam brez najboljših s svetovne lestvice, Kaje Juvan, ki je na današnji lestvici 130., in Tamare Zidanšek (133.) izgubile dvoboj kvalifikacij za zaključni turnir v Sevilli. Na vrhu lestvice WTA je Poljakinja Iga Swiatek pred Belorusinjo Arino Sabalenka.

