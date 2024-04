Dolg stranke SD naj bi v zadnjem letu narasel za skoraj milijon evrov SiOL.net Na sobotnem kongresu SD, kot kaže, ni prišlo le do pozitivnih, temveč tudi negativnih presenečenj. Člani stranke so namreč izvedeli, da so v letu dni pridelali za skoraj milijon evrov dodatnega dolga, kar naj bi jim zdaj že nekdanji glavni tajnik SD Klemen Žibert, ki je z omenjenega položaja v začetku februarja odstopil zaradi afere sodna stavba, zamolčal. Dolg stranke SD naj bi zdaj znašal že več...

