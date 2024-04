Maccron: Za odprtje iger obstajata tudi načrta B in C RTV Slovenija Francoski predsednik Emmanuel Macron je v intervjuju za televizijski postaji BFMTV in RMC dejal, da bi lahko organizatorji ob morebitnih varnostnih grožnjah slovesno odprtje olimpijskih iger v Parizu z reke Sene preselil na osrednji stadion.

