Policisti s provido ujeli voznika, ki je vozil kar 241 km/h RTV Slovenija Policisti so v petek, 12. aprila popoldne ob 13:30, na hitri cesti med Ajdovščino in naseljem Selo ujeli 23 let starega voznika, ki je z avtomobilom na cesti, kjer je omejitev 110 km/h, vozil kar 241 km/h.

