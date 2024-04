'Če dobimo dva poslanca v Evropskem parlamentu, bomo vriskali od sreče' 24ur.com "Šel sem čez devet volitev, najtežje so bile na kongresu SD pred dvema dnevoma," trdi novi šef stranke SD Matjaž Han. Kot pravi, je prva naloga organizacija in delitev dela pred prihajajočimi evropskimi volitvami. Han se bo zahvalil za podpredsedniško funkcijo v vladi, na kritike in napovedi odhodov pa odgovarja, da nima občutka, da bi stranka propadala.

Sorodno