Poročilo ne razkriva, kdo ima oderuške marže in neupravičene dobičke Dnevnik Poročilo o spremljanju cen kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov v celotni verigi, ki ga je konec lanskega maja napovedal premier Robert Golob, ne razkriva, kdo v verigi ima neupravičene dobičke in oderuške marže. Kot so danes sporočili iz...

Sorodno









Omenjeni Robert Golob Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Han

Tanja Fajon

Robert Golob

Luka Dončić

Nataša Pirc Musar