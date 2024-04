V kraju lanskih zmagovalcev, to je v Velikih Laščah, je konec tedna potekal 52. državni kviz Mladi in kmetijstvo, ki ga vsako leto organizirata Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM). V konkurenci 12 ekip, ki so se dokazala na regijskih tekmovanjih, so zmago slavili člani Društva podeželske mladine Suha krajina. preberite več »