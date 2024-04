Deset slovenskih judoistov na EP v Zagreb RTV Slovenija "Tina Trstenjak je že dosegla dva zaporedna evropska naslova, zato za Slovenijo to ne bo nekaj novega, a zame bi bil to res lep dosežek," je pred EP-jem v Zagrebu povedala Andreja Leški, ki v kategoriji do 63 kg odkrito napoveduje boj za obrambo naslova.

