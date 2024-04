'Dekleta so pokazala karakter do Triglava' 24ur.com Slovenska ženska rokometna reprezentanca je spisala zgodovino in se kot prva slovenska ženska ekipa v kolektivnih športih uvrstila na olimpijske igre. Dekleta so se dan po izjemnem uspehu vrnila v domovino, kjer so dočakale sprejem, na katerem so se počasi začele zavedati kaj jim je uspelo.

