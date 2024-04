"Družinska medicina žal doživlja erozijo in posledice se bodo v naslednjih letih pokazale z vso močjo," lahko preberemo v pismu, ki ga je 336 družinskih zdravnikov naslovilo na vlado in zdravstveno ministrstvo. V njem so kritični do pozivov k povišanju števila opredeljenih bolnikov na zdravnika. "Vlada bi morala z ustreznimi ukrepi naslavljati vsebino, a žal z odloki in ukrepi išče le bližnjice i ...