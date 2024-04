Po 20 letih nove omejitve za delavce, ki jih bodo morali upoštevati vsi delodajalci SiOL.net Po precej zastarelem pravilniku o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen, katerega namen je preprečevanje mišično-kostnih obolenj na delovnem mestu, bo sredi poletja po enoletnem prehodnem obdobju začel veljati nov pravilnik, povzet po nemškem modelu. Čeprav pri ministrstvu za delo vztrajajo, da je bil usklajen, so predvsem manjši delodajalci zelo kritični, ker so ukrepi p...

Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Han

Tanja Fajon

Robert Golob

Milan Brglez

Ljudmila Novak