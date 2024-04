Na donatorski konferenci o Sudanu opozorila o humanitarni krizi in beguncih RTV Slovenija V Parizu poteka donatorska konferenca za Sudan, na kateri sta Francija in Nemčija pozvali mednarodno skupnost k nujni pomoči za državo, ki jo že leto dni pretresajo nasilje in pesti ena najhujših humanitarnih kriz na svetu.

