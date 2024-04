Predstavniki sindikatov in vlade so na današnjem srečanju opravili "inventuro" in pregledali potek pogajanj. "Ocenili smo, da je treba intenzivirati pogajanja na stebrih," je dejal vodja vladnih pogajalcev in finančni minister Klemen Boštjančič. Kot je dejal eden od predstavnikov sindikalne strani Jakob Počivavšek, so prišli do zaključka, da s krovnimi pogajanji nima smisla nadaljevati, dokler ni ...