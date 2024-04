V Gruziji prepir in pretep med poslanci ter protesti zaradi zakona o tujih agentih #video SiOL.net V gruzijskem parlamentu, ki je danes razpravljal o zakonu o tujih agentih, je izbruhnil prepir in poslanci so se tudi prerivali ter celo pretepali. V prestolnici Tbilisi se medtem pripravljajo na proteste proti spornemu zakonu, ki bi po zgledu ruske zakonodaje omejil delovanje iz tujine financiranih medijskih in nevladnih organizacij.

