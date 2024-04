Svet RTVS ni sprejel predloga za reorganizacijo zavoda skupaj z akcijskim načrtom za prvi dve leti. Predlog, ki ga je pripravilo vodstvo zavoda, predvideva programsko, sistemsko, kadrovsko in finančno reorganizacijo. Radiotelevizija Slovenija se že več let spopada s hudimi finančnimi težavami. Zaradi tega so v predlogu načrtovali več rezov, med drugim zmanjšanje zaposlenih do leta 2026 tudi do se ...